США хотят переманить специалистов из России – СМИ

Фото: depositphotos/Frankljunior
Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность снятия некоторых визовых требований для квалифицированных российских специалистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
В Белом доме запросили у конгресса возможность отмены требования о подтверждении трудоустройства для высокообразованных россиян, которые хотят получить рабочие визы в США.
Данная мера рассматривается в отношении магистров и обладателей докторской степени, имеющих опыт в сфере полупроводников, космических технологий, кибербезопасности, перспективного производства, ядерных технологий и некоторых других областей.
По словам одного из представителей Совета национальной безопасности Белого дома, за счет попыток переманить специалистов США рассчитывает "ослабить высокотехнологичные ресурсы России в краткосрочной перспективе". В долгосрочной перспективе речь идет о нарушении инвестиционной базы страны.
Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о праве упрощенного получения вида на жительство для IT-специалистов. Такая мера рассматривается только для работников из стран СНГ, а не представителей европейских государств.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: