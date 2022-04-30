США хотят переманить специалистов из России – СМИ

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Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность снятия некоторых визовых требований для квалифицированных российских специалистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

В Белом доме запросили у конгресса возможность отмены требования о подтверждении трудоустройства для высокообразованных россиян, которые хотят получить рабочие визы в США.

Данная мера рассматривается в отношении магистров и обладателей докторской степени, имеющих опыт в сфере полупроводников, космических технологий, кибербезопасности, перспективного производства, ядерных технологий и некоторых других областей.

По словам одного из представителей Совета национальной безопасности Белого дома, за счет попыток переманить специалистов США рассчитывает "ослабить высокотехнологичные ресурсы России в краткосрочной перспективе". В долгосрочной перспективе речь идет о нарушении инвестиционной базы страны.

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о праве упрощенного получения вида на жительство для IT-специалистов. Такая мера рассматривается только для работников из стран СНГ, а не представителей европейских государств.