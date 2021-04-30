В Совфеде назвали страну, которой выгодны санкции против России

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал заявление депутата бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемара Гердта о последствиях антироссийских санкций и добавил, что лишь США выгодны подобные рестрикции, сообщает RT.
"Американцы преследуют здесь две цели, сразу двух зайцев убивают: во-первых, не дают возможности развиваться самой Европе, в которой они всегда видели конкурента, а во-вторых, как бы наносят ущерб России", – отметил Гердта.
Джабаров считает, что Франция, Германия и Великобритания понимают, что разрушение экономических связей с РФ нанесет ущерб им самим. Также ежегодно теряют миллиарды евро от санкций страны, которые тесно связаны с Россией.
"Поэтому я считаю, что это совершенно правильное заявление депутата, и многие западные европейцы, может, вслух не говорят, но они выступают против запрета "Северного потока – 2", против того, чтобы нас отключили от SWIFT", – сказал Джабаров.
Ранее депутат бундестага Вальдемар Гердт пояснил, кому выгодны антироссийские санкции. Он также уточнил, что у европейского парламента нет полномочий останавливать строительство "Северного потока – 2" или отключать РФ от SWIFT.
К тому же политик напомнил, что при отказе от трубопровода Германии необходимо будет выплатить 12 миллиардов евро в качестве штрафа, что может серьезно сказаться на экономическом положении страны.
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