Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания Владимира Зеленского о переговорах с Россией без учета границ 1991 года, сообщает РИА Новости.

По ее мнению, украинский лидер нервничает из-за предстоящих выборов.

"Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы? – задалась вопросом дипломат.

Ранее Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. До этого украинский лидер утверждал, что мирные переговоры не начнутся до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года. Теперь он говорит о границах 2022 года.

По мнению Зеленского, Москва будет "готова к диалогу", если Киев сможет выйти на границы, которые были до начала СВО. Вместе с тем в интервью обозревателю газеты Washington Post Дэвиду Игнейшесу Зеленский заявил, что ВСУ будут постоянно отходить, если США не предоставят необходимую помощь.

До этого спецпредставитель китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэй сообщил, что восстановление мира на Украине – первостепенная задача. По его мнению, чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будут потери.

Обозреватель американского издания Харрисон Касс заявил, что Украина как можно скорее должна вступить в переговоры с РФ, пока прекращение американской помощи не привело к еще большему ухудшению позиций Киева.

