В ГД назвали ошибочным действием объявление Делягина в розыск Азербайджаном

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В Госдуме отреагируют на объявление Азербайджаном депутата от "Справедливой России – За правду" Михаила Делягина в розыск, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета по международным делам Алексей Чепа (СРЗП). Он назвал действия Баку нервными и ошибочными.

"Мы прореагируем на такие заявления, попытаемся сейчас предпринять определенные шаги, чтобы успокоить наших коллег. Думаю, такое отношение к критике у наших азербайджанских партнеров", – отметил парламентарий.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Делягина за призывы к уничтожению энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности республики. Его также объявили в международный розыск по линии Интерпола.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявление депутата Госдумы Михаила Делягина о необходимости нанесения ядерных ударов по нефтяным объектам Азербайджана является сугубо эмоциональным и не имеет никакого отношения к официальной позиции Москвы по Карабаху.

Представитель Кремля призвал парламентариев контролировать свои эмоции и воздерживаться от агрессивных заявлений в отношении партнеров.