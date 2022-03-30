Россия требует объяснить использование националистами автомобиля ООН – Небензя

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Россия ждет разъяснений в связи с информацией об использовании украинскими националистами автомобиля ООН с дипломатическими номерами, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при международной организации Василий Небензя.
Дипломат отметил, что секретариат Организации объединенных наций признал имевшие место соответствующие правонарушения в Харькове и Мариуполе.
"Ожидаем ответа на наш последний запрос по ооновскому автомобилю с дипломатическим номером DP 210015, также в Харькове, участвовавшему, согласно свидетельствам очевидцев, в боевых операциях украинских националистов", – приводит слова Небензи РИА Новости.
Он добавил, что Россия также знает о случаях использования радикалами автомобилей ОБСЕ. Постпред РФ при ООН подчеркнул важность того, чтобы обе международные организации дали справедливую оценку подобным фактам.
Небензя также добавил, что в РФ не исключают, что в автомобилях по доставке грузов DHL и в медицинских машинах с Запада на Украину могут ввозить вооружение.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ГА ООН вышла за пределы полномочий, приняв антироссийскую резолюцию по Украине – Небензя
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