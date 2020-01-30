Помпео рассказал о поиске сфер для совместной работы с РФ

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США ищут сферы для совместной работы с Россией, одновременно поддерживая украинский народ в его борьбе с "российской агрессией", заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в лондонском исследовательском институте Policy Exchange вместе со своим британским коллегой Домиником Раабом.

"Отсюда я лечу на Украину, где буду говорить с нашей командой, которая работает на европейской границе, будем обсуждать, как мы можем продолжить поддерживать украинский народ в его противостоянии агрессии со стороны России, которую она демонстрирует последние несколько лет", – цитирует Помпео РИА Новости.

Он полагает, что это не мешает США искать возможности для работы с РФ, а также напомнил, что продуктивно работал с российскими коллегами по разведке в сфере борьбы с терроризмом.

Помпео добавил, что необходимо "держать в голове, что Россия – ядерная держава", когда речь заходит о соглашении о контроле за вооружениями нового поколения.

Ранее Помпео заявил о "беспощадных действиях" России в Сирии, которые являются "актом государственного лицемерия".

По его словам, США готовы принять самые решительные дипломатические и экономические меры против сирийских властей и государств, которые их поддерживают.