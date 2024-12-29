Зурабишвили проведет ночь в резиденции перед инаугурацией нового президента

Фото: ТАСС/EPA/DAVID MDZINARISHVILI

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что накануне инаугурации нового президента страны Михаила Кавелашвили останется ночевать в резиденции, которую не собирается покидать. Об этом сообщает ТАСС.

"Приветствую вас из дворца Орбелиани. Я здесь, буду здесь и ночь проведу здесь", – заявила она в видеообращении.

Зурабишвили также призвала своих сторонников прийти к резиденции утром 9 декабря, где она сообщит о своих будущих планах.

Инаугурация избранного президента Кавелашвили пройдет днем 29 декабря.

Выборы в Грузии прошли 14 декабря. ЦИК страны признала их состоявшимися после того, как участие в голосовании приняли более половины от общего числа членов коллегии выборщиков.

При этом Зурабишвили отметила, что не намерена покидать Президентский дворец после 29 декабря. По ее словам, она "никого оставлять не собирается".