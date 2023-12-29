Посол РФ заявил, что Россия категорически против передачи Аргентиной вертолетов Украине

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Россия категорически против возможной передачи Аргентиной российских вертолетов Украине. Такое заявление сделал посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов, сообщает РИА Новости.

Портал Noticias Urbanas со ссылкой на Военно-воздушные силы страны сообщил, что Аргентина планирует передать Киеву два российских вертолета Ми-171E, которым требуется ремонт.

По словам Феоктистова, власти Аргентины не стали официально комментировать данную информацию. Он отметил, что вертолеты ранее активно использовались в стране, а сейчас требуют капитального ремонта и находятся в нерабочем состоянии.

"Но сути дела это не меняет: мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя", – подчеркнул посол.

Данные вертолеты Аргентина получила в гражданском исполнении в 2011 году.

Ранее посол также заявил, что новое правительство Аргентины во главе с президентом Хавьером Милеем дало понять, что не собирается пересматривать подписанные с Россией соглашения. Феоктистов также отметил, что Аргентина традиционно придерживалась принципиальной позиции о непоставках вооружений и военной техники в зоны конфликтов, в том числе на Украину, и РФ рассчитывает, что новое правительство продолжит придерживаться данного принципа.