Москва расширила список граждан Германии, которым запрещен въезд в Россию

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Министерство иностранных дел (МИД) РФ расширило список граждан Германии, которым запрещен въезд на территорию России, сообщает RT.

В сообщении МИД отмечается, что такое решение является ответной мерой на деструктивные действия со стороны Европейского союза.

"Согласно дипломатическому принципу взаимности, новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему министерства обороны ФРГ", – сообщает ведомство.

По его данным, сообщения о "русском следе" во взломе информационных сетей бундестага в 2015 году форсировались официальным Берлином на протяжении длительного времени.

Ранее глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала общаться с Россией только с позиции силы в вопросе разоружения. Она отмечала, что эта позиция должна оставаться и в будущей внешней политике Германии. Также министр призвала Европу наращивать расходы на оборону.