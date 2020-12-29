Москва расширила список граждан Германии, которым запрещен въезд в Россию

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Министерство иностранных дел (МИД) РФ расширило список граждан Германии, которым запрещен въезд на территорию России, сообщает RT.
В сообщении МИД отмечается, что такое решение является ответной мерой на деструктивные действия со стороны Европейского союза.
"Согласно дипломатическому принципу взаимности, новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему министерства обороны ФРГ", – сообщает ведомство.
По его данным, сообщения о "русском следе" во взломе информационных сетей бундестага в 2015 году форсировались официальным Берлином на протяжении длительного времени.
Ранее глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала общаться с Россией только с позиции силы в вопросе разоружения. Она отмечала, что эта позиция должна оставаться и в будущей внешней политике Германии. Также министр призвала Европу наращивать расходы на оборону.
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