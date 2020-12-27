Минобороны РФ оценило призыв Германии вести диалог с Россией с позиции силы

27 декабря, 22:27
Фото: depositphotos/selensergen
Никому не стоит вести переговоры с Россией с позиции силы, сообщает "Российская газета" со ссылкой на замглавы Минобороны РФ Александра Фомина.
"Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией "с позиции силы". Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны", – заявил Фомин.
Он заявил, что военная активность США и стран НАТО возле границ РФ часто сопровождается агрессивной риторикой. В то же время, по словам Фомина, инициативы России о взаимном отводе районов проведения учений от линии соприкосновения РФ и Альянса игнорируются.
Замглавы Минобороны отметил, что в 2020 году чаще стали возникать ситуации, которые могут привести к серьезным инцидентам. Он подчеркнул, что некоторые учения стран НАТО имели и вовсе провокационный характер.
"Инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских летчиков и моряков", – сообщил Фомин, добавив, что Москва всегда стремится к решению сложных проблем за столом переговоров.
Так он прокомментировал заявление главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она призывала общаться с Россией только с позиции силы в вопросе разоружения. Она отмечала, что эта позиция должна оставаться и в будущей внешней политике Германии.
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