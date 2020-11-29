Шойгу назвал министра обороны Германии школьницей младших классов

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал заявление главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ведении переговоров по разоружению с Москвой "с позиции силы", сообщает РИА Новости.

Он отметил, что нынешнее поколение европейских политиков пытается "учить нас жизни". По словам Шойгу, это похоже на нападки ученицы младших классов на школьников из другого учреждения.

"Причем ученицы, у которой мама или папа – директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой", – отметил Шойгу.

Ранее Крамп-Карренбауэр призвала Европу наращивать расходы на оборону. По ее словам, это необходимо для того, чтобы вести переговоры с Россией по разоружению "с позиции силы".

Заявление главы Минобороны ФРГ также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что Германия находится в зависимости от США в оборонной сфере. По словам Захаровой, на территории ФРГ находится большое количество американских военных баз.