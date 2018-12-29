Военные США запаниковали после испытаний "Авангарда" – СМИ

Фото: минобороны России

В зарубежной прессе появилась сообщения, что американские военные занервничали из-за успешных испытаний российского гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард". По мнению издания Die Welt, комплекс является "новогодним подарком для россиян".

Как отмечает издание, Соединенные Штаты теперь вынуждены "действовать под нажимом". Неуловимость "Авангарда" для американских радаров представляет собой наиболее серьезную угрозу. Американских военных озадачивает проблематичность обороны тихоокеанского побережья.

Ранее СМИ США оценили успешные испытания российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард". Некоторые американские эксперты отметили, что США не способны перехватить ракету.

26 декабря Минобороны по поручению Владимира Путина провело зачетные летные испытания, а также испытало ракету комплекса "Авангард". Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН на полигоне Кура в Камчатском крае.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов ранее сообщил, что боевой блок ракетного комплекса "Авангард" может развивать скорость более 30 тысяч километров в час. Главное отличие комплекса "Авангард" состоит в том, что противник не может спрогнозировать, где выпущенная им ракета окажется в следующий момент. Новое оружие способно маневрировать по курсу и по тангажу.