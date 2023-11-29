Итоги декабрьского саммита ЕС по Украине могут стать подарком для России – СМИ

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Евросоюз может отложить переговоры о членстве Украины в объединении по итогам декабрьского саммита глав государств ЕС. Такой итог встречи может стать настоящим подарком для России и Владимира Путина, пишет датское издание DR.

Как сообщает издание, ЕС может перенести переговоры о принятии Украины в ЕС до марта, так как именно тогда главы европейских стран собираются заслушать доклад об успехах Киева на пути к вступлению в содружество.

"Декабрьский саммит может закончиться и классическим компромиссом ЕС по поддержке Украины – лучшего рождественского подарка Путин от Брюсселя и ждать не может", – говорится в сообщении.

Также в материале упомянули, что в 2024 году в Европе и США состоятся выборы, которые могут продемонстрировать выгодные для РФ результаты. Так, если российский президент сможет найти компромисс с Европой, это станет "болезненным поражением" для киевских властей. Кроме того, издание указало на сокращение помощи Украине со стороны конгресса США.

"Даже если американцы по-прежнему будут предоставлять Украине военную помощь, то для конгрессменов очевидно, что финансовая поддержка Киева, чтобы его экономика не рухнула, должна лечь на плечи европейцев", – подытожили авторы статьи.

Ранее сенатор конгресса США Крис Мерфи заявил, что украинская армия вряд ли сможет продержаться до февраля следующего года в противостоянии с ВС РФ без военной помощи от Вашингтона. Он высказал предположение, что в ближайшие несколько недель у ВСУ начнут заканчиваться боеприпасы.

До этого украинский президент Владимир Зеленский пожаловался, что Вашингтон оказывает недостаточную помощь Киеву. В частности, Зеленский заявил о недостаточном американском финансировании со стороны конгресса, а также о нехватке потенциальной поддержки американцев.



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