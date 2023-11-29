Медведев заявил, что США "раздавят тапком" Зеленского, когда наиграются с ним

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Соединенные Штаты "безжалостно раздавят тапком" украинского президента Владимира Зеленского, "когда наиграются с ним". Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.

"Потом его (Зеленского. – Прим. ред.) неаппетитные останки с рефлекторно дергающимися ножками безжалостно смоют в унитаз", – считает он.

Чиновник также добавил к речи цитату на латыни Sic transit gloria mundi, которую можно перевести как "Так проходит мирская слава".

Ранее Медведев поделился предположением, что Зеленский может покончить жизнь самоубийством. Также он напомнил лидеру Украины о судьбе Адольфа Гитлера.

В мае зампред призвал к физическому устранению Зеленского. По словам Медведева, глава украинского государства не нужен, чтобы подписать акт безоговорочной капитуляции.

Медведев после украинской атаки на Кремль призвал к физическому устранению Зеленского