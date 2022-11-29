Норвегия закупит у Польши переносные ЗРК на сумму около 35 млн долларов

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Норвегия закупит у Польши переносные зенитные ракетные комплексы Piorun на сумму 350 миллионов норвежских крон (около 35 миллионов долларов).

Соответствующий контракт Минобороны Норвегии заключило с польской компанией Mesko, передает ТАСС со ссылкой на заявление норвежского оборонного ведомства.

"Мы впервые заключили такой крупный контракт с польской оборонной промышленностью. <...> Это свидетельствует о положительном развитии оборонного сотрудничества между двумя странами", – заявил министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам.

Уточняется, что поставки ПЗРК Piorun начнутся в следующем году.

Ранее сообщалось, что Госдеп США одобрил возможную поставку Финляндии вооружений общей стоимостью порядка 323 миллионов долларов. По данным Reuters, речь идет о тактических ракетах AIM-9 X Block II Sidewinder, управляемой авиационной бомбе AGM-154 Joint Stand Off и сопутствующем оборудовании.

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