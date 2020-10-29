Посольство РФ в Испании высмеяло данные о русских солдатах для Каталонии

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Российское посольство в Испании отреагировало на данные о выдаче ордеров на обыски в Каталонии, прошедшие из-за записей разговоров о "10 тысячах русских солдат". Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Россия в случае провозглашения независимости Каталонии якобы готова направить в регион 10 тысяч солдат.

В ответ в посольстве РФ в шутку заявили, что к цифре в 10 тысяч военных стоит прибавить еще несколько нулей.

"И самое поразительное в этом заговоре: войска должны были быть переброшены на самолетах "Муха" и "Чато", собранных в Каталонии во время Гражданской войны и спрятанных в надежном месте в каталонской сьерре", – пошутили в российском посольстве.

Референдум о независимости Каталонии состоялся в 2017 году по инициативе местных властей. В нем приняли участие чуть более 40% избирателей. Подавляющее большинство проголосовали за отделение от Испании и региональный парламент провозгласил независимость.

В ответ на это Мадрид распустил женералитет и ввел прямое правление в автономии. Несколько политиков, включая главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона, скрываясь от правосудия, покинули Испанию.

Ранее власти Испании одобрили новые ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции. Речь шла о введении комендантского часа.