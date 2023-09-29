Алиев сообщил о возвращении более 2 тыс азербайджанцев в Карабах

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2,3 тысячи бывших вынужденных переселенцев были привезены в Нагорный Карабах, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на втором Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

"Пострадавшие от армянской оккупации вынужденные переселенцы жили в различных частях Азербайджана. На сегодняшний день в Карабах уже возвращены 2 300 бывших вынужденных переселенцев, а к концу этого года их число составит 5 500 человек", – заявил Алиев.

По его словам, на сегодняшний день появилась некая очередь из тех, "кто ждет возвращения на родные земли". Алиев уточнил, что граждане Азербайджана переезжают в Карабах из Баку, Сумгайыта и Гянджи.

19 сентября Баку провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. На следующий день Азербайджан и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.

Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, были вынуждены покинуть территорию непризнанной республики. Люди начали выезжать в Армению в сопровождении российских миротворцев.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал документ о прекращении ее существования. Все государственные учреждения и организации, которые находятся в их ведомственном подчинении, будут распущены до 1 января 2024 года.

По последним данным, с 24 сентября из региона в Армению переехали 84 770 вынужденных переселенцев.

Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года