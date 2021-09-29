В ГУ МВД назвали заявления КПРФ не соответствующими действительности

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

Заявления партии КПРФ – это попытка придать политическую окраску законным действиям полицейских, которые проводят задержания лиц, причастных к призывам и участию в несанкционированных акциях в Москве 20 и 25 сентября 2021 года. Информация об этом появилась на портале "МВД Медиа".

"ГУ МВД России по городу Москве расценивает публичные заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, осуществляющим мероприятия по обеспечению общественного порядка. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что полицейскими был установлен гражданин Иванов, отказавшийся покинуть помещение службы московского горкома КПРФ (по адресу Симферопольский бульвар, дом 24) и находившийся там более 5 суток. Таким способом он хотел избежать административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях.

"В здании приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова по адресу Старый Толмачевский переулок, дом 17, находился гражданин Биджев, который аналогичным способом пытался уйти от административной ответственности", – добавили в МВД.

В отношении него составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники полиции не блокировали здание и не входили внутрь.

"Комплекс мероприятий по выявлению участников несанкционированных акций в сентябре текущего года, а также лиц, призывающих граждан к участию в подобных мероприятиях, и привлечению их к ответственности, установленной законодательством, будет продолжен", – заключается в сообщении.

Ранее столичные власти отказали в проведении 25 сентября акции на Пушкинской площади. Это было связано с эпидемиологической ситуацией в городе и соответствующими ограничениями.

