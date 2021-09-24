Власти отказали в проведении акции на Пушкинской площади из-за ковид-ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные власти отказали в проведении 25 сентября акции на Пушкинской площади. Это связано с эпидемиологической ситуацией в городе и соответствующими ограничениями, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и на основании пункта 2.6 указа мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ в городе продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий, в связи с чем проведение митинга не было согласовано", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что до этого в правительство Москвы поступило уведомление о проведении на Пушкинской площади 25 сентября с 14:00 до 17:00 митинга с участием менее пяти тысяч человек.

По данным департамента, некоторые организаторы акции сообщают, что она пройдет в формате встречи с депутатами, и призывают в ней участвовать, однако в ведомстве напомнили, что депутаты могут встречаться с избирателями только в пределах определенных территорий и помещений при условии, что это не повлечет нарушений функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры.

Подчеркивается, что Пушкинская площадь не соответствует упомянутым условиям, поэтому проводить митинги на ней нельзя.

Горожан призывают воздержаться от участия в несанкционированных мероприятиях, в противном случае они могут быть привлечены к ответственности.

Ранее об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях напомнила столичная прокуратура. На данный момент шести лицам, призывающим к участию в акции, были вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона.

В столичном главке также призвали граждан не поддаваться на провокации и не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях.

