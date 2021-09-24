Московская полиция предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях

15:42
Фото: ТАСС/ YURI KOCHETKOV/ EPA
Московская полиция предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях и призывает отказаться от участия в них. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Министерство внутренних дел столицы отреагировало на призывы к участию в несогласованной акции, которую планируют провести 25 сентября.
В ведомстве напоминают, что попытки провести несогласованное мероприятие, а также провокационные действия со стороны его участников, будут немедленно пресекаться и караться по закону.
"ГУ МВД России по Москве призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях и соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов", – подчеркнули в пресс-службе.
В главке добавили, что за участие в незаконной акции 20 сентября в Москве уже привлекли к ответственности порядка 30 человек.
Ранее в Госдуме предложили запретить проведение публичных мероприятий, таких как митинги и демонстрации, вблизи образовательных учреждений. С такой инициативой депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову, напомнив, что школьники и многие первокурсники высших учебных заведений – еще несовершеннолетние, а значит, не обладают активным избирательным правом.
Вместе с тем митинг или демонстрация рядом с учебным заведением могут мешать образовательному процессу, а большое скопление людей представляет физическую угрозу для несовершеннолетних.
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