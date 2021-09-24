Прокуратура Москвы предостерегла от участия в незаконных акциях

16:39
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Прокуратура Москвы предостерегла о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. Об этом надзорное ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
В прокуратуре отметили, что в социальных сетях стали размещаться призывы к участию в несанкционированной акции на Пушкинской площади. В связи с этим ведомство напомнило об ответственности, предусмотренной за данное правонарушение.
"Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано", – заявили в надзорном ведомстве, отметив, что на данный момент шести лицам, призывающим к участию в мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона.
В прокуратуре также подчеркнули, что законодательством предусмотрена ответственность как за организацию несогласованных массовых мероприятий, так и за участие в них.
Ранее об ответственности за участие в несанкционированных акциях напомнила московская полиция. В столичном главке призвали граждан не поддаваться на провокации и не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях.
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