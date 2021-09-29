Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский рассказал о перенесенной операции на сердце. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Друзья, большое спасибо за поддержку, добрые слова и пожелания выздоровления, которые я от вас получаю последние дни. Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно", – написал Явлинский.

Он также сообщил о хорошем самочувствии и возможности начать работу.

"Некоторое время (надеюсь, недолго!) буду оставаться в больнице под присмотром врачей", – заключил политик.

О госпитализации Явлинского в одну из столичных больниц из-за проблем с сердцем стало известно 27 сентября. Его самочувствие оценивалось как удовлетворительное.

