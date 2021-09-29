Дочь Ларисы Гузеевой рассказала о состоянии матери

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Дочь российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой рассказала, что здоровью матери ничто не угрожает. Об этом сообщает News.ru.

"Как мне надоело уже отвечать на все эти сообщения. С мамой все в порядке", – сказала она.

Других подробностей дочь Гузеевой не привела.

Актрису 26 сентября на скорой помощи доставили в ГКБ № 40 в Коммунарке.

Отмечается, что тесты на коронавирус у Гузеевой отрицательные. Диагноз, с которым телеведущая попала в больницу, неизвестен. Возможной причиной госпитализации называли стресс.

По информации СМИ, Гузеева находится в палате, ее состояние врачи оценивают как стабильное. В больнице ей дают успокоительные средства.

