Госсекретарь США обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Польше

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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обвинил Россию в срыве ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения.
"К сожалению, совещание ОБСЕ по человеческому измерению в 2021 году не состоялось из-за решения правительства России заблокировать эту встречу", – приводит его слова РИА Новости.
В Вашингтоне глубоко сожалеют о том, что российские власти попытались заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека. В то же время Блинкен сказал, что в Штатах по-прежнему ожидают, что ОБСЕ сможет проводить запланированные встречи на данную тему.
"Мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы привлечь внимание ко всему спектру проблем в области прав человека в регионе ОБСЕ", – добавил госсекретарь США.
Ранее Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне готовы к диалогу с Российской Федерацией, если власти последней откажутся от курса своей политики.
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