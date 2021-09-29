В США объяснили попытку Киева взорвать газопровод в Крыму

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Киев мог специально нанять для диверсии на газопроводе в Крыму не украинцев или русских, которых большинство на полуострове, а крымских татар. Такую версию высказала американский обозреватель Диана Кади.
По ее словам, Украина сделала это для того, чтобы в очередной раз выставить Россию агрессором.
"Таким образом, законное задержание экстремистов может быть выдано за репрессии против меньшинств. Непонятно, почему сами крымские татары не понимают, что их эксплуатируют", – написала она в своей статье для издания The National Interest.
Она также считает, что представители крымских татар до сих пор не осознали, что они являются инструментом информационной борьбы Киева против Москвы.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что подрыв на газопроводе в селе Перевальном в Крыму, который произошел в августе этого года, организовала украинская разведка при участии запрещенной в России террористической организации "Меджлис крымско-татарского народа".
В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов назвал данный инцидент частью гибридной войны Украины против России.
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