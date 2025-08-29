РБК: полпред президента РФ Гуцан станет кандидатом на пост генпрокурора

Фото: kremlin.ru

Полномочный представитель российского президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан станет кандидатом на должность генерального прокурора страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По информации издания, представление по кандидатуре Гуцана будет направлено Владимиром Путиным на утверждение в Совет федерации.

Ранее стало известно о том, что генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил заявление, в котором попросил назначить его на пост главы Верховного суда (ВС) России.

Глава ВС РФ назначается Совфедом на 6 лет по представлению российского президента. У кандидата на данную должность должно быть положительное заключение Высшей квалификационной коллегии судей России.

Краснов находится на должности генпрокурора с 22 января 2020 года.