Гендиректор "Северной верфи" Ненюков ушел с должности

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Генеральный директор "Северной верфи" Михаил Ненюков ушел с поста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной судостроительной корпорации.

Как пояснили в ОСК, причиной стал переход Ненюкова на новую работу.

"Северная верфь" является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России. За время своего существования предприятие построило около 600 кораблей и судов для военного и гражданского флота, включая ракетные крейсеры, противовоздушные и противолодочные корабли, а также эскадренные миноносцы и суда различного назначения.

В настоящее время ОСК работает над сериями фрегатов и корветов, а также над другими проектами.

В конце 2024 года в столичном районе Нагатинский Затон начала работу новая судостроительная верфь. Завод выпускает современные электросуда разных размеров, около 20 в год.

Открытие предприятия позволило не только закрыть потребность в регулярных судах на Москве-реке, но и заместить все суда на водной артерии. Рассказывая о новом заводе, Сергей Собянин выразил надежду, что столичные суда будут востребованы и на других водоемах и реках России.