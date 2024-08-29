Кандидаты в МГД от команды Собянина обсудили работу с молодежью

Фото: moscow.er.ru

В среду, 28 августа, в Штабе общественной поддержки "Единой России" состоялась экспертная сессия "Город молодых: цели и возможности нового поколения москвичей". На встрече участники команды мэра обсудили возможности образования и профессионального роста в современной Москве, поддержку молодых профессионалов, а также развитие цифровой экосистемы Москвы, в том числе электронной системы голосования, которое наиболее популярно среди московской молодежи.

"Современная Москва – город с молодой энергией. И это – результат многолетней работы по поддержке молодежных инициатив, развитию образования, созданию инфраструктуры для молодых предпринимателей, профессионалов, волонтеров, спортсменов и творческих людей. Не случайно в программе нашей команды сразу несколько блоков нацелены на поддержку молодежи: и в экономике, и в образовании, и в спорте мы готовы реализовать новые проекты с участием молодых москвичей", – согласился заместитель начальника Мосжилинспекции Евгений Селиверстов.

В обсуждении блоков народной программы, посвященных проектам поддержки московской молодежи, приняли участие профессионалы различных отраслей – руководитель региональной общественной приемной партии Александр Семенников, олимпийская чемпионка Ольга Зайцева, замдекана Высшей школы экономики Александр Лиханов, директор "Парка Яуза" Александр Сапронов, руководитель волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова и директор "Школы в Некрасовке" Майя Булаева.

Участники сессии отметили, что более двух миллионов московских студентов вошли в команду программы "Молодежь Москвы", которая поддерживает 11 направлений – от волонтерства и медиа до IT-образования и уличного искусства. Так, проект "МедиаДвиж" открывает путь в сферу медиа, проект "Стены" знакомит со стрит-артом, проект "ВРаботе" помогает выстроить карьерную стратегию, проект "НаРайоне" посвящен развитию уличной культуры и спорта, проект "Город героев Москва" поддерживает волонтерские инициативы молодых людей, а проект "Места Москвы" позволяет погрузиться в историю родного города.

"Москва ежегодно бьет рекорды по количеству молодых людей, занятых в добровольческих проектах. В этом году к волонтерскому движению присоединились почти 440 тысяч студентов. Это на 15% больше, чем годом ранее", – отметил лидер Московского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов.

Руководитель исполкома Московской "Единой России" Максим Руднев уточнил, что знает по собственному опыту, насколько важна поддержка молодежной инициативы.

"Я сам вырос в рядах молодогвардейцев, и сегодня вижу, как много добрых и нужных проектов вырастают из идей, которые продвигают молодые добровольцы: это медицинские, спортивные, культурные, экологические, военные волонтеры. Рад, что в Москве создается вся необходимая инфраструктура для таких проектов – от мультиформатных пространств для совместной работы до регулярных молодежных мероприятий и фестивалей, которые помогают познакомиться и сдружиться командам из разных районов и округов", – подчеркнул Руднев.

В свою очередь, директор Московского дома общественных организаций Алексей Лисовенко отметил, что сегодня столичная молодежь получает всестороннюю поддержку со стороны города.

"Не случайно Москва получила почетное звание Молодежной столицы России. Наша задача – не только продолжить, но и усилить работу по созданию среды, которая поможет студентам и новым профессионалам реализоваться", – заявил Лисовенко.

Одной из важных тем встречи стали предстоящие выборы восьмого созыва Мосгордумы. Председатель городского парламента Алексей Шапошников отметил, что именно молодежь стала главной движущей силой, благодаря которой дистанционное электронное голосование (ДЭГ) стало самым популярным форматом в Москве.

"С 2019 года ДЭГ прошел путь от экспериментальной новинки до привычного и удобного способа голосования. Главным драйвером этих перемен выступает наша молодежь, которая охотно пользуется цифровыми сервисами Москвы, легко принимает нововведения и сама предлагает ценные идеи по развитию города", – отметил Шапошников.

Действительно, ДЭГ – это самый популярный способ голосования именно среди молодежи. Согласно опросам, 61% москвичей моложе 29 лет планируют в сентябре голосовать онлайн. Впрочем, взрослое поколение жителей столицы не сильно отстает: 59% москвичей в возрасте от 30 до 59 лет также намерены сделать свой выбор дистанционно.

Электронное голосование обрело такую популярность в том числе, потому что молодые москвичи охотно пользуются самыми разными цифровыми сервисами.

"Сервис "Активный гражданин" позволяет всем москвичам совместно принимать решения – от реализации глобальных проектов, влияющих на развитие всего города, до самых локальных вопросов. Например, этой зимой на портале проходило голосование по выбору имени для панды, которая родилась в нашем зоопарке. 29% из более чем 380 тысяч участников голосования поддержали имя Катюша. Самое активное участие в выборе имени принимали именно молодые москвичи. Для них цифровая экосистема MOS.RU и, в том числе, ДЭГ – это не невиданная экзотика, а привычная, удобная и эффективная среда взаимодействия с родным городом", – привела пример генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Выборы депутатов в Москве состоятся с 6 по 8 сентября 2024 года. За этот период москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

