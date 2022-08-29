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Политика

17:03

В Совбезе РФ заявили о содействии СБУ в распространении наркотиков в России

политика

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Украинские спецслужбы "крышевали" сеть крупных нарколабораторий в России, содействуя распространению наркотиков, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.

"Уже установлено, что украинские спецслужбы подбирали на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием с целью распространения наркотических средств в России", – сообщил он в интервью "Российской газете".

По словам Гребенкина, нарколаборатории были ликвидированы в Подмосковье в нынешнем году. Он отметил, что СБУ сделала упор на работу с молодежью, распространяя "модную среди подростков "синтетику": соли и спиды".

Представитель Совбеза также сообщил о значительном снижении потока наркотических средств в РФ из Украины после начала специальной военной операции. "Свою работу прекратили большинство интернет-наркомагазинов, администрирование которых осуществлялось с украинской территории", – подчеркнул он.

Гребенкин добавил, что контрабанда наркотиков или веществ для их производства прекратилась через освобожденные в ходе спецоперации территории.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на Украине в течение нескольких лет проводились испытания незарегистрированных лекарств с опасными побочными эффектами.

Доказательства были найдены на территории освобожденного Рубежного в ЛНР. Отмечается, что действие препаратов проверяли на местных жителях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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