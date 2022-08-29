Борис Джонсон оправдался за неряшливую прическу

12:35
Фото: depositphotos/junek.jakub@gmail.com
Борис Джонсон, ранее подавший в отставку с поста премьер-министра Великобритании, попытался оправдаться за неопрятный вид. Видео с комментарием политика разместили в телеграм-канале "Пул №3".
"Расчесываюсь, я расчесываюсь. Я делаю это, у меня есть щетка. В кабинете есть щетка", – ответил Джонсон на вопрос журналиста, который попытался узнать у него, почему тот никогда не расчесывается.
Кроме того, журналист отметил возмущенную реакцию политика, которая сопровождалась резкой жестикуляцией.
Ранее парикмахер-стажер Джек Дженкинс из Норфолка предложил сделать новую прическу премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Девятнадцатилетний молодой человек решился на предложение из-за того, что в условиях локдауна он не мог практиковаться на живых моделях. Джонсон, по его мнению, обрел популярность из-за своих неухоженных волос.
На удивление начинающего парикмахера ему дали ответ из резиденции премьера. В сообщении говорилось о том, что Джонсон оценил желание молодого человека, однако проблема с нехваткой моделей решится после окончания локдауна. Тогда у молодого человека не будет проблем с отработкой навыков, уточнили в письме.
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