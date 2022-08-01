Трихолог рассказала, как безопасно сушить ломкие волосы

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Трихолог, врач-тренер по аппаратным технологиям компании LNC Анна Теребинская рассказала, как безопасно сушить ломкие волосы. Об этом сообщает News.ru.
По ее словам, людям, у которых есть нарушение стержней волос на голове, не желательно использовать фен. Если все-таки нужно быстро высушить волосы, это важно делать теплым или холодным воздухом, но не горячим, пояснила эксперт.
Теребинская отметила, что наружный слой волоса состоит из роговых чешуек, от плотности прилегания которых зависит устойчивость волос к повреждениям, их блеск, сила и плотность.
"Если сушка феном неизбежна – соблюдайте несколько простых правил: после мытья аккуратно заверните волосы в полотенце и оставьте на 10–15 минут. Если стержни волос повреждены, но без фена не обойтись, используйте средства термозащиты, теплый или холодный воздух при сушке, а горячий только для укладки", – отметила Теребинская.
Ранее врач-трихолог Ирина Котова рассказала, как часто можно мыть голову и какие средства лучше выбирать. По ее словам, норма – это мытье головы один раз в день. Она подчеркнула, что лучше не увлекаться чрезмерным уходом за кожей головы, чтобы не пересушить ее. Котова пояснила, что большинство средств для ухода призваны убирать загрязнения.
"Доктор 24": почему волосы становятся тонкими
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