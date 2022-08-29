Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава Воздушных сил ВСУ

Фото: TACC/Sergei Ilnitsky/EPA
Российская авиация и средства ПВО фактически ликвидировали летно-подъемный состав бывших Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
"Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины – самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 – эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован", – заявил он.
По его словам, киевские власти вряд ли могут рассчитывать на поставку новых боевых самолетов западными партнерами, несмотря на соответствующие обещания. Источник уверен, что эти декларации так и останутся словами.
"Задействование для выполнения боевых задач бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины привело к катастрофическим потерям остатков украинской авиации", – сказал собеседник.
Он отметил, что этих пилотов, как правило, сбивают на первом или втором боевом вылете. При этом на их доучивание у ВСУ нет ни времени, ни ресурсов. Попытки Киева взять на контрактной основе летчиков в Польше и других странах Восточной Европы также не увенчались успехом.
"Немногие согласившиеся уже в могилах и больницах. Новых желающих заработать посмертную страховку и компенсацию ритуальных услуг нет", – заключил источник.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силами противовоздушной обороны РФ удалось сбить украинский истребитель Су-27 и шесть беспилотников.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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