Памфилова пообещала тотальный контроль на "дачных" избирательных участках

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что на "дачных" участках обеспечат тотальный контроль в Единый день голосования на выборах 9 сентября.

Она подчеркнула, что экстерриториальные участки – пилотный проект, который будет полностью охвачен контролем со стороны наблюдателей.

"Я считаю, что этот пилотный проект очень полезный для всех регионов. Мы работаем над тем, чтобы, может быть, через несколько лет качественно изменить современную систему голосования при соблюдении двух важных требований: прозрачность, полное доверие и доступность для избирателей – это с одной стороны, и с другой – полная безопасность", – цитирует Памфилову Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч человек подали заявления о голосовании на выборах мэра Москвы по месту пребывания, из них 52 тысячи человек воспользуются дачными участками для голосования.

9 сентября для семи миллионов избирателей откроются 3,81 тысячи участков. Из них 209 расположатся в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях. Все пункты для голосования будут открыты до 22:00.

В Московском парламентском центре уже стартовало обучение наблюдателей, которые обеспечат независимый и полномасштабный контроль за процессом голосования и подсчетом бюллетеней на выборах.

Москвичи смогут отдать свой голос на выборах мэра столицы за одного из пяти кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".