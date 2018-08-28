Более 100 тысяч москвичей планируют голосовать на выборах мэра по месту пребывания

Более 100 тысяч человек подали заявления о голосовании на выборах мэра Москвы по месту пребывания, из них 52 тысячи человек воспользуются экстерриториальными участками, написал в своем Telegram-канале глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Алексей Венедиктов.

"По системе "мобильный избиратель" на выборах мэра Москвы "переписалось" более 100 тысяч человек – 48 тысяч внутри города и 52 тысячи выписались на экстерриториальные участки в четырех других субъектах федерации", – уточнил Венедиктов.

Всего в столице 7,2 миллиона избирателей, для которых 9 сентября откроются 3,81 тысячи участков. Из них 209 расположатся в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях. Все пункты для голосования будут открыты до 22:00.

В Московском парламентском центре уже стартовало обучение наблюдателей, которые обеспечат независимый и полномасштабный контроль за процессом голосования и подсчетом бюллетеней на выборах.

Москвичи смогут отдать свой голос на выборах мэра столицы за одного из пяти кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".