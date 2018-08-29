На горячую линию ЦИК поступило 1,6 тыс обращений относительно единого дня голосования

Фото: портал Москва 24/Татьяна Уханова
На горячую линию информационно-справочного центра Центризбиркома России поступило более 1,6 тысячи обращений избирателей относительно Единого дня голосования 9 сентября. Об этом сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.
По ее словам, всего в информационно-справочный центр ЦИК поступило 1650 обращений, из которых 94% – справочные вопросы.
"У нас активно работает информационно-справочный центр ЦИК. Мы его активно пропагандируем как нашу горячую линию, как центр, где можно получить информацию и о своем избирательном участке, и о том, каковы требования закона к выборам", – цитирует Гришину Агентство "Москва".
На данный момент, по ее словам, от граждан поступило 97 сообщений о возможных нарушениях.
Гришина добавила, что в сам ЦИК поступило 369 письменных обращений по предстоящим выборам.
Ранее сообщалось, что в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций приняли решение усилить контроль исполнения закона о персональных данных во время подготовки и проведения выборов 9 сентября. Руководителям территориальных органов поручили контролировать исполнение законодательства администраторами сайтов.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор вместе с операторами связи, избиркомами и органами исполнительной власти начали тренировки по отработке действий по внештатным ситуациям во время выборов мэра Москвы, которые состоятся 9 сентября.
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