Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

23 августа 2018, 18:04

Роскомнадзор усилил контроль за сбором персональных данных в преддверии выборов

политика технологии

Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон

В России усилили контроль исполнения закона о персональных данных во время подготовки и проведения Единого дня голосования 9 сентября. Такое решение приняли в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Руководителям территориальных органов поручили контролировать исполнение законодательства администраторами сайтов.

"Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению деятельности якобы созданных от имени кандидатов фальшивых сайтов, на которых может осуществляться массовый сбор персональных данных", – приводит сообщение пресс-службы ведомства Агентство "Москва".

Также необходимо оперативно реагировать на жалобы о возможно незаконном использовании их персональных данных во время предвыборных кампаний.

Как отметили в пресс-службе ведомства, работа в этом направлении ведется вместе с ЦИК и избиркомами в регионах.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор вместе с операторами связи, избиркомами и органами исполнительной власти начали тренировки по отработке действий по внештатным ситуациям во время выборов мэра Москвы, которые состоятся 9 сентября.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать