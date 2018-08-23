Роскомнадзор усилил контроль за сбором персональных данных в преддверии выборов

Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон

В России усилили контроль исполнения закона о персональных данных во время подготовки и проведения Единого дня голосования 9 сентября. Такое решение приняли в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.



Руководителям территориальных органов поручили контролировать исполнение законодательства администраторами сайтов.

"Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению деятельности якобы созданных от имени кандидатов фальшивых сайтов, на которых может осуществляться массовый сбор персональных данных", – приводит сообщение пресс-службы ведомства Агентство "Москва".

Также необходимо оперативно реагировать на жалобы о возможно незаконном использовании их персональных данных во время предвыборных кампаний.

Как отметили в пресс-службе ведомства, работа в этом направлении ведется вместе с ЦИК и избиркомами в регионах.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор вместе с операторами связи, избиркомами и органами исполнительной власти начали тренировки по отработке действий по внештатным ситуациям во время выборов мэра Москвы, которые состоятся 9 сентября.