Комитет ГД поддержал ко второму чтению проект о запрете треш-стримов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комитет Госдумы по информполитике на заседании рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект, запрещающий распространение фотографий и видеозаписей с изображением жестокости, в том числе так называемые треш-стримы. Об этом сообщает ТАСС.

Во время заседания комитета его председатель Александр Хинштейн отметил, что ко второму чтению парламентарии уточнили в проекте само определение треш-стрима. Под ним будет пониматься "информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений".

Предполагается, что Госдума рассмотрит инициативу на заседании 30 июля.

В феврале нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, запрещающий распространение фотографий и видеозаписей с изображением жестокости, в том числе треш-стримы. Нововведения внесли в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Также сообщалось, что в рамках второго чтения данного законопроекта может быть установлен штраф для юрлиц в размере от 800 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией оборудования, предназначенного для изготовления треш-контента.