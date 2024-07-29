ISW: РФ на параде в честь Дня ВМФ пыталась создать коалицию, альтернативную НАТО

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Российское руководство могло использовать парад Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Санкт-Петербурге для создания коалиции стран, которая должна стать "альтернативой НАТО", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Специалисты обратили внимание, что в торжественном мероприятии приняли участие корабли из трех иностранных государств – Индии, Алжира и КНР. Помимо этого, среди гостей были представители еще нескольких десятков стран. Среди них Куба, Сирия, Катар, ОАЭ, Ливия, Мьянма, Венесуэла и Вьетнам.

Также аналитики заметили, что в рамках парада замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с командующими Военно-морских сил КНР и Мьянмы. Они обсудили сотрудничество между странами.

Также в День ВМФ глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с малайзийским коллегой Мохамадом Хасаном. Мероприятие состоялось в Куала-Лумпуре, по его итогам стороны договорились углубить дипломатические контакты.

28 июля в РФ отметили День ВМФ. Главный парад в честь праздника прошел в Санкт-Петербурге. Владимир Путин поздравил личный экипаж кораблей, а также совместно с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и главнокомандующим ВМФ адмиралом Александром Моисеевым обошел на катере парадные линии боевых кораблей.

В мероприятии поучаствовали 20 надводных кораблей и катеров, подводная лодка, четыре парусных судна, а также более 2,5 тысячи военнослужащих.