Доцент Иванова-Швец: ГД вводит доплату в 1 200 рублей для пенсионеров от 80 лет

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В августе, помимо традиционных для начала каждого месяца доплат к пенсиям определенным категориям граждан, вводится еще одна. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.

В частности, на ежемесячную доплату за уход в размере 1,2 тысячи рублей могут рассчитывать пенсионеры старше 80 лет и инвалиды 1 группы. По словам Ивановой-Швец, ранее такие выплаты полагались только при условии, что уход оформит трудоспособный неработающий гражданин, однако недавно Госдума приняла поправку, которая снимает эти ограничения.

Доплату будут выплачивать с 1 января 2025 года всем, кому она положена с учетом индексации по тем правилам, которые есть для этих категорий пенсионеров. Оформлять при этом ничего не нужно, выплаты назначат автоматически.

По традиции каждый месяц меняются выплаты для отдельных категорий пенсионеров. Доплату в размере двойной фиксированной части страховой пенсии в 16269,75 рублей назначат пенсионерам, достигшим 80 лет и получившим инвалидность 1 группы.

Также с 1 августа на прибавку к пенсии смогут рассчитывать работники угольной промышленности и члены летных экипажей. Эту доплату считают, исходя из стажа работы, среднемесячной зарплаты и отчислений в СФР.

Страховые пенсии работающих пенсионеров пересчитают без заявок. Размер доплаты ограничен тремя пенсионными коэффициентами и зависит от зарплаты работающего пенсионера, а также от стоимости пенсионного балла в том году, когда пенсионер выходил на пенсию.

Ранее сообщалось, что с 2025 года работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий. Ее будут повышать два раза в год – с 1 февраля и 1 апреля. Повышение коснется той суммы пенсии, которую человек получает на руки будучи трудоустроенным. Полностью проиндексированную пенсию за все годы выплатят только после увольнения.