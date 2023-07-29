Россия готова к столкновению с НАТО, но не хочет этого – Путин

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Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но готова к нему. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента России Владимира Путина.

Российский лидер отметил, что Москва готова к любым сценариям.

"По инициативе американской стороны в свое время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются и имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации", – ответил Путин на вопрос о провокациях США в Сирии.

Кроме того, Путин допустил возможный ввод войск Польши на территорию Западной Украины. По его словам, это будет означать фактическое отторжение украинской земли.

При это Россия пока не видит угроз своей нацбезопасности в планах Польши занять часть Украины, подытожил президент РФ.

Ранее в Центре по примирению враждующих сторон зафиксировали провокацию США в провинции Ракка в Сирии. По данным контр-адмирала Олега Гуринова, было замечено движение американской колонны по недеконфликтованным маршрутам в районах населенных пунктов Эль-Тервазия и Квара.

Отмечается, что в связи со случившимся американской стороне был выражен протест.

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