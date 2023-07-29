В США заявили, что Белый дом не поможет Польше в случае вступления ее войск на Украину

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Администрация президента США Джо Байдена может позволить Польше ввести свои войска на Украину, поскольку польские военные являются для американцев лишь "разменной монетой" в украинском конфликте. Об этом заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон.

"США абсолютно все равно на Польшу. Поляки – это расходный материал. К тому же, они чересчур консервативные для США и ЕС", – заявил он на своем YouTube-канале.

Журналист заявил, что "поляки не нравятся США". Именно поэтому они могут допустить ввод войск Польши на территорию Украины. Кроме того, подобное решение, по словам Никсона, отвечает интересам США.

Вместе с тем радиоведущие высказал уверенность, что участие Польши в НАТО не будет гарантировать ей защиту по пятой статье.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что в случае реальной угрозы для страны, НАТО может перебросить на ее территорию около 100 тысяч военных. Он пояснил, что если, к примеру, произойдет нападение на Брестские ворота, то на территорию Польши могут направить солдат для немедленной обороны.



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