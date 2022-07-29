Захарова прокомментировала требование Японии не проводить военных учений на Курилах

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Требуя от России не проводить военных учений на Курильских островах, Токио мог бы с таким же успехом попросить солнце всходить на западе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Кстати, не исключаем, что представляемая им администрация Фумио Кисиды действительно этого хочет, судя по ее пресловутой зацикленности на солидарности с США и другими странами "западного лагеря", – говорится в опубликованном комментарии Захаровой на сайте министерства.
Представитель МИД РФ назвала простест Японии неуместным. Она напомнила, что южные Курильские острова являются частью территории России. По ее словам, суверенитет над этой территорией принадлежит РФ на законных основаниях по итогам Второй мировой войны.
Ранее правительство Японии направило представление России с призывом исключить из зоны проведения военных учений южные острова Курильской гряды. Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Есихико Исодзаки отметил, что соответствующий документ Токио направил по дипломатическим каналам. По его словам, проведение Москвой учений в этом регионе противоречит позиции Японии по территориальному вопросу.
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