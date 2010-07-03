Порошенко с семьей покинул Украину – СМИ

Бывший президент Украины Петр Порошенко с семьей выехал с Украины в Турцию, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Часть членов семьи экс-главы страны выехала на прошлой неделе. Остальные отправились вместе с ним в Стамбул в воскресенье.
Порошенко написал заявление об отказе от государственной охраны. На какой срок, пока неизвестно. По украинскому законодательству, бывшим президентам предоставляется государственная охрана пожизненно.
25 июля бывший лидер Украины явился на допрос в Государственное бюро расследований. Порошенко пояснил, что ни он, ни его представители не получали никаких приглашений. Но он решил прийти, перенеся запланированную международную встречу.
Экс-президенту предъявлено несколько обвинений. В их числе – злоупотребление служебным положением, госизмена, неуплата налогов, попытка узурпации судебной власти, легализация преступных доходов и "факт незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде".
После допроса на него пытались напасть. Когда политик садился в автомобиль, на капот запрыгнул неизвестный молодой человек.
Охранники оттеснили его. Один из нападавших распылил охраннику в глаза слезоточивый газ. После этого вмешались полицейские.
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