Порошенко с семьей покинул Украину – СМИ

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Бывший президент Украины Петр Порошенко с семьей выехал с Украины в Турцию, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Часть членов семьи экс-главы страны выехала на прошлой неделе. Остальные отправились вместе с ним в Стамбул в воскресенье.

Порошенко написал заявление об отказе от государственной охраны. На какой срок, пока неизвестно. По украинскому законодательству, бывшим президентам предоставляется государственная охрана пожизненно.

25 июля бывший лидер Украины явился на допрос в Государственное бюро расследований. Порошенко пояснил, что ни он, ни его представители не получали никаких приглашений. Но он решил прийти, перенеся запланированную международную встречу.

Экс-президенту предъявлено несколько обвинений. В их числе – злоупотребление служебным положением, госизмена, неуплата налогов, попытка узурпации судебной власти, легализация преступных доходов и "факт незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде".

После допроса на него пытались напасть. Когда политик садился в автомобиль, на капот запрыгнул неизвестный молодой человек.

Охранники оттеснили его. Один из нападавших распылил охраннику в глаза слезоточивый газ. После этого вмешались полицейские.