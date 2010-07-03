Политолог оценил планы Украины реформировать СБУ

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Политолог Александр Асафов прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Данилюка о намерении украинских властей реформировать Службу безопасности страны.

Он отметил, что Данилюк просто намерен показать, что при новой команде все будет совсем иначе, чем при старой.

"По сути, содержания тут немного, и, видимо, будет усилена какая-то еще одна институция – отдельная экономическая спецслужба, для того чтобы сосредоточить контроль за экономическими процессами в руках новых людей. Конечно, самостоятельность и определенная такая сила Службы безопасности Украины не может не беспокоить, поскольку это сложно быстро поставить под контроль", – сказал Асафов в комментарии RT.

Он пояснил, что на Украине есть отдельная служба контрразведки. По поводу экономических функций, контрразведкой занимается Государственное бюро расследований Украины. Асафов выразил предположение, что будет то же самое, что и при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко: Украина начнет "плодить новые спецслужбы", подконтрольные новой команде и "выключать" старые.

Ранее Александр Данилюк заявил, что украинские власти планируют реформировать Службу безопасности страны. Главной функцией СБУ является борьба со шпионской деятельностью. Другие функции СБУ – экономическую безопасность и борьбу с коррупцией – необходимо убрать, заявил секретарь совета.

