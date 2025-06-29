Ушаков назвал юбилей ООН поводом для возможной встречи Путина и Трампа

Фото: kremlin.ru

Празднование 80-летия ООН в октябре может быть хорошим поводом для возможной встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Такое мнение помощник российского президента Юрий Ушаков озвучил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видео опубликовано в телеграм-канале.

Политик уточнил, что встреча глав России и Соединенных Штатов может произойти в любой момент, однако пока трудно сказать, где и когда такой контакт будет.

Ожидается, что во время визита в Китай российский лидер торжественно отметит вместе с председателем КНР Си Цзиньпином юбилей ООН, добавил Ушаков.

Ранее Путин назвал вполне возможной свою встречу с Трампом. По его словам, российская сторона будет "с удовольствием" заниматься ее подготовкой. При этом он отметил, что выход на новые рубежи сотрудничества должен быть результатом контактов лидеров стран. Отношения между Москвой и Вашингтоном начинают выравниваться благодаря главе Белого дома, указал президент РФ.