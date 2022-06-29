В МИД ФРГ заявили об отсутствии планов по отказу от основополагающего акта Россия – НАТО

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Германия не планирует отказываться от основополагающего акта Россия – НАТО, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Мы всегда подчеркивали, в том числе и как правительство ФРГ, что мы не хотим отказываться от основополагающего акта Россия – НАТО", – цитирует ее ТАСС.
Однако, подчеркнула Бербок, в настоящее время Альянс должен быть в состоянии защититься от России.
Основополагающий акт Россия – НАТО был подписан в Париже в 1997 году. Согласно документу, Альянс обязался не размещать существенные боевые силы на постоянной основе на территории своих стран-новобранцев.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не откажется от основополагающего акта Россия – НАТО, ограничивающего возможность расширения Альянса на Восток. Он отметил, что страны Североатлантического альянса на июньском саммите в Мадриде намерены принять обновленную стратегическую концепцию блока, а также открыто декларировать планы по развертыванию дополнительных сил на восточном фланге.
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что коллективный Запад изначально демонстрировал пренебрежительное отношение к этому документу. По словам Рябкова, в настоящее время страны НАТО продолжают вести провокационную деятельность, направленную на лишение России военно-политического равновесия.
До этого глава Военного комитета НАТО Роберт Бауэр заявил, что основополагающий акт Россия – НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности не сдержит блок от расширения военного присутствия в Восточной Европе. По его словам, наращивание военной силы на востоке Европы направлено на укрепление защиты Альянса.
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