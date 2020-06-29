МИД России сохранит элементы работы онлайн после пандемии COVID-19

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Министерство иностранных дел (МИД) России продолжит использовать элементы работы в онлайн-формате после окончания пандемии коронавируса, передает RT со ссылкой на главу ведомства Сергея Лаврова.

"Думаю, что после того, как все это успокоится (надеюсь, это произойдет быстро), какие-то элементы этой работы мы будем продолжать использовать, особенно когда речь идет о партнерах, которым логистически долго и непросто добираться, например из Южной Америки", – заявил Лавров.

Он отметил эффективность дистанционных встреч, однако признал, что личное общение полностью заменить невозможно, в особенности, когда идет речь о переговорах.

"Бывают визиты (назову их визитами вежливости), когда один зачитал, как все у нас неплохо, второй зачитал, как все у нас хорошо, договорились встречаться еще. Я немного утрирую, но бывают легкие визиты, на которых нет задачи провести переговоры и обязательно решить какую-то проблему в данный момент", – отметил Лавров.

Глава МИД пояснил, что существуют конкретные вопросы, которые невозможно решить онлайн и "доверить даже самой защищенной видеоконференцсвязи". При этом он отметил, что 10 лет назад пандемия сильнее сказалась бы на работе министерства, потому что сейчас, по его словам, в стране применяются современные методы коммуникации.

За последние сутки в России установлено 6 719 случаев коронавируса в 83 регионах. Наибольшее число случаев приходится на Москву – 782, Московскую область – 335. Всего в стране зарегистрировано 641 156 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

