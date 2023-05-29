В Госдуме создана рабочая группа по вопросам биобезопасности – СМИ

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В Госдуме создана рабочая группа по вопросам биобезопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

"В Госдуме образована межфракционная рабочая группа по вопросам биобезопасности", – отмечается в сообщении.

Согласно положению о рабочей группе, заседания должны проходить не менее одного раза в полгода.

По словам спикера, в группу вошли вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов, глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, а также глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

В сентябре 2022 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что МИД РФ и Роспотребнадзор ведут совместную работу по противодействию угрозам биобезопасности.

Лавров отметил, что российское министерство иностранных дел и Роспотребнадзор сообща решают сложнейшие задачи, включая эпидемиологические задачи и угрозы биобезопасности, которые в последнее время приобретают военное измерение.