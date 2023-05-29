17:27Политика
В Госдуме создана рабочая группа по вопросам биобезопасности – СМИ
Фото: depositphotos/alexraths
В Госдуме создана рабочая группа по вопросам биобезопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
"В Госдуме образована межфракционная рабочая группа по вопросам биобезопасности", – отмечается в сообщении.
Согласно положению о рабочей группе, заседания должны проходить не менее одного раза в полгода.
По словам спикера, в группу вошли вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов, глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, а также глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
В сентябре 2022 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что МИД РФ и Роспотребнадзор ведут совместную работу по противодействию угрозам биобезопасности.
Лавров отметил, что российское министерство иностранных дел и Роспотребнадзор сообща решают сложнейшие задачи, включая эпидемиологические задачи и угрозы биобезопасности, которые в последнее время приобретают военное измерение.
Песков заявил, что РФ намерена привлечь внимание мира к деятельности биолабораторий США
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