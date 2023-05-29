Бойцы ЛНР освобождены из украинского плена

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Шестерых военных ЛНР удалось вернуть из украинского плена, сообщает "Радио 1" со ссылкой на уполномоченного по правам человека в республике Викторию Сердюкову.

По ее словам, бойцов 2-го армейского корпуса освободили в результате обмена.

Ранее Минобороны РФ передало четырех тяжело раненых военнослужащих ВСУ сверх обмена пленными в формате 40 на 40. Ведомство приняло соответствующее решение, руководствуясь принципом гуманности.

До этого сообщалось, что вернувшихся российских военнослужащих доставят на самолетах в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию. Кроме того, стало известно, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поручил передать большую группу военнопленных Украине. Он поручил всех подготовить, накормить, напоить, а раненых дополнительно проверить.