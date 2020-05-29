В Twitter отреагировали на указ Трампа о соцсетях

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Руководство Twitter назвало "реакционным и политизированным" указ Дональда Трампа о социальных сетях, сообщает "Газета.ру".

В заявлении отмечается, что раздел 230 закона США об этике в сфере коммуникаций "защищает американские инновации и свободу выражения мнений".

Попытки президента США в одностороннем порядке установить новое регулирование там назвали угрозой для свободы слова в интернете.

Ранее Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, допустив закрытие Twitter при определенных условиях.

Ранее Twitter обозначил новость Трампа о планах голосования по почте в Калифорнии как неправдоподобную. В компании заявили, что подобные посты могут привести избирателей в замешательство.